cs_dataview

(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

[image: Image] *Molise: l'economia in un'infograficaEcco DataView,il nuovo strumento per leggere i dati in un colpo d'occhio* Grazie a DataView,il nuovo servizio di informazione economica sviluppato dal Centro Studi Guglielmo Tagliacarne,la Camera di Commercio del Molise offre ogni mese dati statistici aggiornati fino al livello provinciale in formato infografica,rendendo più immediata la consultazione dei principali indicatori economici e sociali. Il sistema fornisce informazioni dettagliate su tessuto imprenditoriale,commercio estero,demografia,mercato del lavoro,turismo,cultura,valore aggiunto,green economy,reddito disponibile e consumi. Pubblicati i dati relativi all'ultimo trimestre 2024. In allegato il comunicato stampa integrale,con preghiera di diffusione.