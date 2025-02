Corso di formazione sull’Accessibilità ai beni culturali 2025, Museo Tattile Statale Omero – Ancona

(AGENPARL) - Roma, 10 Febbraio 2025

*Corso di formazione sull’Accessibilità ai beni culturali 2025,ventunesima edizione* Torna il corso di formazione dedicato all’Accessibilità ai beni culturali. Il corso,giunto alla *ventunesima edizione*,è organizzato dal Museo Omero. Quest’anno si terrà *dal 27 al 29 marzo 2025*,presso la Sala Boxe della Mole Vanvitelliana. La scadenza per le iscrizioni è il *9 marzo 2025.* Il corso è rivolto a chi lavora nei musei e nei luoghi della cultura,nel campo sociale,in architettura,a guide turistiche e docenti. Si tratta di un momento formativo di alto livello per conoscere le tecnologie,gli strumenti,i metodi e le esperienze nazionali nei seguenti ambiti: accessibilità al patrimonio culturale,educazione artistica ed estetica per persone cieche,ipovedenti e sorde,il turismo accessibile. Il corso è diviso in due moduli,a cui è possibile iscriversi separatamente. Primo modulo L’accessibilità al patrimonio museale e l’educazione artistica ed estetica per persone cieche e ipovedenti Giovedì 27 marzo (ore 11:00 – 19:00) * 11:00 – 11:15 Saluti istituzionali * 11:15 – 11:30 Aldo Grassini (Presidente Museo Tattile Statale Omero) * 11:30 – 12:15 Fabio De Chirico (Direzione generale Creatività Contemporanea – Ministero della cultura) * 12:15 – 13:15 Aldo Grassini (Museo Tattile Statale Omero) * 13.15 – 13:30 Riflessioni * 13:30 – 15:00 Pausa pranzo * 15:00 – 15:45 Nicoletta Marconi (Lega del Filo d’Oro) * 15:45 – 16:00 Pausa * 16:00 – 19:00 Manuela Alessandrini e Monica Bernacchia (Museo Tattile Statale Omero) e Fabio Fornasari (Architetto museologo – Responsabile scientifico Museo Tolomeo),Visita in collezione Design con il curatore Venerdì 28 marzo (ore 9:00 – 18:00) * 9:00 – 10:30 Aldo Grassini (Museo Tattile Statale Omero) * 10:30 – 11:30 Elisabetta Schiavone * 11:30 – 11:45 Pausa * 11:45 – 12:45 Loretta Secchi (Museo Tattile di Pittura antica e moderna Anteros) * 12:45 – 13:00 Riflessioni * 13:00 – 14:30 Pausa pranzo * 14:30 – 15:15 Nicoletta Grassi (Centro Tiflodidattico Pesaro) * 15:15 – 16:00 Paolo De Cecco (Lega del Filo d’oro) * 16:00 – 16:30 Andrea Socrati (Museo Tattile Statale Omero) * 16:30 – 16:45 Pausa * 16:45 – 17:30 Vincenzo Mazzarella (Reggia di Caserta) * 17:30 – 18:00 Dibattito e conclusioni. *Luogo*: Sala Boxe alla Mole Vanvitelliana,Banchina Giovanni da Chio 28,60121 Ancona. *Durata *complessiva: *14 ore.* Attestato di partecipazione: con almeno 11 ore di frequenza. Numero minimo di partecipanti: 25. Numero massimo di partecipanti: 70. *Costo*: euro 98,36 + IVA 22% = *120,00 euro.* Per le persone con disabilità l’iscrizione è gratuita. Sconti: sconto del 20% per funzionari MiC,soci ICOM e ANISA (allegando relativa attestazione). Secondo modulo Beni culturali e turismo: come renderli accessibili alle persone sorde Sabato 29 marzo (ore 9:00 – 13:00) * 9:00 – 09:15 Aldo Grassini (Museo Tattile Statale Omero),Apertura ed introduzione al Corso * 9:15 – 10:15 Olga Capirci (Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione,CNR) * 10:15 – 11:15 Maria Chiara Andriello (Rai Pubblica Utilità) * 11:15 – 11:30 Pausa * 11:30 – 12:30 Violante Nonno (Guida Turistica Lazio) e Stefania Vannini (Galleria Borghese) * 12:30 – 13:00 Dibattito e conclusioni Per il modulo di sabato 29 marzo è garantito il servizio di traduzione in e da Lingua dei Segni Italiana. *Luogo*: Sala Boxe della Mole Vanvitelliana,Banchina Giovanni da Chio 28,60121 Ancona. *Durata* complessiva: *4 ore.* Attestato di partecipazione: con 4 ore di frequenza. Numero minimo di partecipanti: 25. Numero massimo di partecipanti: 60. *Costo*: euro 32,79 + IVA 22% = *40,00 euro.* Per le persone con disabilità l’iscrizione è gratuita. Sconti: sconto del 20% per funzionari MiC,soci ICOM e ANISA (allegando relativa attestazione). Modalità di iscrizione Per l’iscrizione contatta la segreteria su email che ti invierà l’apposito modulo di iscrizione con le modalità di pagamento. Orario segreteria: dal lunedì al venerdì ore 9:00 – 13:00. *Scadenza iscrizioni*: 9 marzo 2025. Piattaforma S.O.F.I.A. Il *Museo* è stato riconosciuto da parte del MIUR quale *ente qualificato per la formazione*,ai sensi della direttiva ministeriale 170/2016,di seguito i codici da inserire su piattaforma S.O.F.I.A. Primo Modulo codice 97688 (edizione 146235). Secondo Modulo codice 97691 (edizione 146238). Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Il corso da crediti formativi professionali riconosciuti dall’ordine. Info Le persone cieche e ipovedenti,incluso un accompagnatore,hanno diritto alla prima notte gratuita presso l’Hotel Fortuna Ancona in base alla convezione in atto con il Museo Omero.