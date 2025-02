(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

Ucraina,Lega Pe: l’Ue parla di guerra,Trump agisce per la pace Bruxelles,9 feb – “Trump agisce,l’Europa parla. Le parole delle fonti anonime della Commissione Ue,che criticano le proposte dell’amministrazione Usa,confermano l’assoluta irrilevanza di Bruxelles sullo scacchiere internazionale. Mentre l’Europa di Von der Leyen,Macron e Scholz soffia sul fuoco e apre le porte all’escalation militare,il nuovo presidente americano si adopera per la pace. Dopo anni di nulla,di tante parole e zero fatti da parte dell’Ue,Bruxelles lasci che sia finalmente Trump ad agire concretamente per cambiare la situazione e riportare la pace tra Russia e Ucraina,mettendo fine a guerra,morte e distruzione”. Così dalla Lega al Parlamento europeo.