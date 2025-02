+++ rpt nome corretto +++ LAVORO: AL VIA DOMANI A NUORO LA CONFERENZA REGIONALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO

(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

COMUNICATO STAMPA +++ rpt nome corretto +++ Cagliari,9/02/2025 Tutto pronto domani a Nuoro per la Conferenza regionale per le politiche del Lavoro. Promossa dalla Regione con il supporto dell'ASPAL,la giornata sarà dedicata al tema "Seminiamo il futuro,formazione e lavoro per una Sardegna che cresce". "L'incontro – osserva l'assessora del Lavoro Desirè Manca – sarà un momento di analisi e confronto in cui tracciare le azioni necessarie al rilancio del sistema occupazionale e formativo della Sardegna. Capire in che modo le nuove tecnologie stanno modificando il panorama della formazione e venire incontro alle esigenze delle imprese nella ricerca di figure professionali sempre più qualificate sarà uno dei temi centrali del dibattito. Per rilanciare l'occupazione della nostra isola e diminuire il tasso di disoccupazione – conclude – dobbiamo lavorare d'intesa con tutte le parti coinvolte per ridurre il gap tra domanda e offerta nel mercato del lavoro". I lavori si svolgeranno nella sala conferenze della Camera di Commercio,in via Papandrea 8,con inizio alle 9.45. Previsti i saluti istituzionali della presidente della Regione Alessandra Todde,dell'assessora regionale del lavoro Desirè Manca,dell'amministratore straordinario della Provincia di Nuoro Giuseppe Ciccolini e del prefetto di Nuoro Alessandra Nigro. Ale 10.45,con l'intervento di Elisabetta Schirru,direttrice del servizio governance della formazione professionale e dei servizi per il lavoro dell'assessorato del lavoro,si avvieranno i lavori dedicati al tema del lavoro e della formazione professionale; a seguire l'intervento di Luisa Zedda,rappresentante delle agenzie formative,Fabrizio Pilo,prorettore Territorio e Innovazione dell'Università di Cagliari,e Roberto Saba,Its Accademy energia di Macomer. I temi del lavoro e dello sviluppo saranno affrontati a partire dalle 11.30 con l'intervento di Eugenio Annichiarico,direttore generale dell'assessorato del lavoro,cui seguiranno i contributi dei segretari generali regionali di CISL,Pierluigi Ledda,di Fausto Durante,CGIL,e di Francesca Ticca (+++RPT TICCA+++),UIL. A seguire sono previsti gli interventi di Roberto Bolognese,presidente della Confesercenti provinciale di Cagliari e di Giuseppe Scura,direttore della Confcommercio del Sud Sardegna. La terza parte dei lavori sarà dedicata al tema del lavoro e dell'inclusione. Il primo intervento sarà quello di Luca Mereu,direttore generale dell'Aspal,l'agenzia sarda per le politiche attive del lavoro. Sarà poi la volta di Camilla Soru,presidente della Commissione Lavoro,cultura e formazione professionale del Consiglio regionale e di Marco Espa,presidente di ABC Sardegna. I lavori di questa sessione saranno chiusi dall'intervento di Maria Cristina Ornano,presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari. La conferenza,moderata da Stefano Cucca,si concluderà con l'intervento dell'assessore regionale del lavoro,Desirè Manca. I lavori potranno essere seguiti anche da remoto,in diretta streaming,a partire dalle ore 9.45 sul portale Sardegnalavoro.it,nella pagina dedicata che sarà resa disponibile domani. ​ Ufficio Stampa Regione Sardegna