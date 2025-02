L’Aquila – Comunicato stampa assessore Lancia su partecipazione alla Bit di Milano (+foto)

(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

L’Aquila,9 febbraio 2025 Turismo: L’Aquila alla Bit di Milano,Lancia “Grande interesse per L’Aquila,capitale italiana della cultura 2026 e per il suo territorio” “Un grande interesse per la nostra città,i nostri progetti e la centralità,non solo geografica,rispetto a importanti appuntamenti sia sotto il profilo culturale che religioso”. È quanto ha dichiarato l’assessore con delega al Turismo,Ersilia Lancia,a margine del pane dedicato alla città dell’Aquila alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano,sul tema “L’Aquila: dal Giubileo 2025 a Capitale Italiana della Cultura 2026”. L’evento si è svolto negli spazi dello stand della Regione Abruzzo. “Lo scorso anno proprio in Bit raccontavamo il percorso di candidatura per Capitale Italiana della Cultura 2026: un mese dopo la proclamazione a Roma e l’assegnazione del titolo all’Aquila. Quest’anno ho parlato del percorso avviato verso questa esaltante sfida,ricordando come L’Aquila può avere un ruolo di rilievo anche con il grande Giubileo,inaugurato da Papa Francesco il 24 dicembre scorso. Sarà il Segretario di Stato della Santa Sede,cardinale Pietro Parolin,ad aprire la Porta Santa della Basilica di Collemaggio in occasione della Perdonanza,il 28 agosto: un grande riconoscimento dell’attenzione nei confronti della tradizione più identitaria della nostra città,intrisa dei valori di fratellanza e riconciliazione tra i popoli ereditati da Papa Celestino V”. Al panel della Bit hanno inoltre partecipato la presidente di Enit,Alessandra Priante,e il sottosegretario regionale con delega al Turismo,Daniele D’Amario. Inviato da Outlook per Android