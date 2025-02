(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

FERRARA,PER LA PRIMA VOLTA IL PALAZZETTO DELLO SPORT HA OSPITATO LA TAPPA DEL CAMPIONATO INTERREGIONALE DI BASKIN. ASSESSORE CARITÀ: "MAGGIORE E MIGLIORE INCLUSIVITÀ NELLO SPORT TRA I NOSTRI OBIETTIVI" Ferrara,9 feb – Ferrara sta diventando sempre più centrale per il Baskin,sport di squadra che ha la caratteristica di essere giocato da persone con disabilità e non,insieme. Il termine "baskin" deriva dall'unione tra "basket" e "inclusivo". Per la prima volta una delle tappe del campionato,organizzato dall'ENSI – Ente Nazionale Sport Inclusivi,si è disputata nella nostra città ed è stata ospitata in una sede di prestigio per il mondo degli appassionati di pallacanestro,quale è il Palazzetto dello Sport. "Come amministrazione comunale,in sinergia con l'associazione SBF e con la società Ferrara Basket 2018,abbiamo deciso di aprire il Palazzetto dello Sport per la prima volta al campionato nazionale di Baskin",ha spiegato l'assessore allo Sport Francesco *Carità*. "Sport,per noi,vuol dire inclusività: Ferrara si sta distinguendo sempre più per il supporto alle discipline paralimpiche e per le iniziative come il Baskin affinché lo sport sia davvero accessibile a tutti",conclude *Carità*.