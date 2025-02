COMUNICATO STAMPA – Lavori RFI, chiusura temporanea del sottopasso tra piazza della Libertà e piazza Caduti di Pian d’Albero a Figline

(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

*Lavori RFI,chiusura temporanea del sottopasso tra piazza della Libertà e piazza Caduti di Pian d’Albero a Figline* *A partire da lunedì 10,fino al 21 febbraio,divieto di transito veicolare e pedonale per lavori RFI di messa in sicurezza * Il Comune di Figline e Incisa Valdarno informa che sono stati *programmati da RFI interventi di messa in sicurezza del sottopasso ferroviario che collega piazza della Libertà con piazza Caduti di Pian d’Albero a Figline*. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza,verrà istituito il* divieto di transito sia ai veicoli che ai pedoni nel sottopasso dalle ore 8:00 del 10 febbraio 2025 alle ore 24 del 21 febbraio 2025*,o comunque entro la fine dei lavori. Si invita a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria presente in loco. *Comune Figline e Incisa Valdarno* Cell. – Tel. –