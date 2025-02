COMUNICATO STAMPA – Due cantieri da lunedì 10 febbraio, previste alcune modifiche alla sosta

(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

*Due cantieri da lunedì 10 febbraio,previste alcune modifiche alla sosta* *Lavori Publiacqua a partire da lunedì nel centro storico,modifiche alla sosta in Corso Mazzini. Chiuso parzialmente l’accesso ciclopedonale di Via Argini Arno/Via Aretina per la realizzazione della Cassa di espansione Restone* Due diversi interventi interessano il territorio comunale a partire dalla prossima settimana. *Dalle ore 8 di lunedì 10 febbraio fino al 20 febbraio,e comunque fino alla fine dell’intervento,tra i numeri civici 75 e 89 di Corso Mazzini sarà istituito un divieto di sosta provvisorio per consentire lavori urgenti alle fognature a cura di Publiacqua*. Si prega di prestare la massima attenzione alla segnaletica verticale provvisoria presente all’altezza del cantiere. Inoltre,a seguito dei lavori per la realizzazione della Cassa di espansione Restone in sinistra idraulica d’Arno e per la sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza,sempre dal 10 febbraio,è prevista la*chiusura temporanea di Via Argini Arno/Via Aretina secondo le date indicate*. *L’intervento è previsto in due fasi: la prima a partire da lunedì 10 febbraio,fino al 24 marzo,quando è prevista la chiusura del traffico ciclopedonale da Cascina Restone ad attraversamento Carresi*; la seconda dal 24 marzo al 7 aprile 2025 con la chiusura del traffico ciclopedonale da attraversamento Carresi al torrente Cesto. Comune Figline e Incisa Valdarno Cell. – Tel. –