(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2025

ALBANIA,MONTARULI(FDI): ANDIAMO AVANTI,COME RIBADITO DA MINISTERO FOTI “Nessun pasticcio,come urlano le opposizioni: sui centri in Albania andiamo avanti. L’accordo,del resto,è un modello che fa scuola in Europa con gli Stati membri,i quali stanno assumendo la posizione italiana,ad iniziare dalla presidente UE Ursula Von der Leyen e la sua presa di posizione netta alla vigilia dello scorso Consiglio europeo. La follia è stata quella del centro- sinistra,che per anni non ha governato l’immigrazione incontrollata. Noi,come governo,contro l’immigrazione clandestina non ci arrendiamo e andiamo avanti sulla strada tracciata. L’ha detto il nostro Premier e lo ribadisce oggi anche il Ministro Foti. Le opposizioni si rassegnino: è finita la loro follia”. Così Augusta Montaruli,vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Roma,9 febbraio 2025