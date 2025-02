COMUNICATO STAMPA DEI COMUNI DELLA COSTA DEI TRABOCCHI, DA FRANCAVILLA AL MARE A SAN SALVO

(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

LA COSTA DEI TRABOCCHI ALLA BIT DI MILANO,UN’ESPERIENZA TURISTICA SOSTENIBILE E INNOVATIVA I comuni della Costa dei Trabocchi – Francavilla al Mare,Ortona,San Vito Chietino,Rocca San Giovanni,Fossacesia,Torino di Sangro,Casalbordino,Vasto e San Salvo – saranno presenti alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano dal 9 all’11 febbraio 2025,un’occasione imperdibile per promuovere il turismo sostenibile e innovativo della nostra splendida regione. La Costa dei Trabocchi,celebre per la sua bellezza mozzafiato,la ciclovia lungo la Via Verde che attraversa il suo territorio,i suoi monumenti storici e la sua cultura millenaria,rappresenta un prodotto turistico in continua crescita,con un mercato emergente di viaggiatori sempre più attenti alle novità e alla diversificazione delle destinazioni. L’organizzazione è curata dalle Amministrazioni Comunali,dai loro funzionari e dalla DMC Costa dei Trabocchi. Enrico Di Giuseppantonio,coordinatore dei comuni nelle attività di promozione turistica,ha spiegato,a nome dei sindaci costieri: “Il turismo è un settore fondamentale per l’economia italiana e,in particolare,per l’Abruzzo. Contribuisce non solo alla crescita del nostro Paese,ma anche alla valorizzazione dei nostri territori e delle loro identità. La nostra presenza a Milano è parte di un piano di promozione che ci permette di collaborare con i nostri operatori turistici e agenzie,entrando in contatto con i mercati internazionali. Sarà un’opportunità per interagire con aziende,visitatori,stampa e stakeholder da tutto il mondo.” Durante la riunione che si è tenuta nei giorni scorsi,i sindaci,gli assessori delegati e la DMC hanno sottolineato l’importanza di valorizzare gli effetti moltiplicativi che il turismo ha su settori produttivi,culturali e sociali,stimolando la crescita socio-economica dell’intero territorio. Oggi,i turisti sono alla ricerca di esperienze autentiche che abbracciano la cultura,la tradizione e la gastronomia locale,con un crescente interesse per il benessere e per vacanze attive all’aria aperta. La Costa dei Trabocchi,con le sue risorse naturali e culturali,il suo mare e le sue splendide spiagge,risponde pienamente a questa domanda globale. I nove Comuni hanno anche ribadito la necessità di prestare attenzione alla crescente pressione sulle destinazioni emergenti e,per questo,stanno lavorando insieme per sviluppare un’offerta turistica inclusiva e tecnologicamente avanzata. Saranno presenti a Milano non solo per promuovere il territorio,ma anche per coinvolgere direttamente i visitatori durante la giornata aperta al pubblico del 9 febbraio,dove i sindaci e gli amministratori avranno l’opportunità di incontrare personalmente il pubblico presente nell’area fieristica di Rho e presentare le peculiarità della Costa dei Trabocchi. Inoltre,dal 9 all’11 febbraio,la Costa dei Trabocchi sarà rappresentata nello stand della Regione Abruzzo,un’importante vetrina per il turismo regionale. I convegni e gli incontri previsti,tra i quali quelli promossi dalla Regione e dal Gal Costa dei Trabocchi,saranno focalizzati anche sull’innovazione digitale e sulle tecnologie di nuova generazione applicate al turismo. Un’occasione per mettere in evidenza le buone pratiche della nostra costa con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’integrazione delle esigenze dei turisti più giovani. La BIT è una manifestazione internazionale di grande rilevanza,che rappresenta una vetrina attiva per l’incontro tra domanda e offerta del turismo italiano e internazionale. Per gli amministratori dei comuni,sarà