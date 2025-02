(ARC) GO!2025: Amirante, grande lavoro corale per i nuovi servizi di Tpl

(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

19 mln da Regione Fvg di cui 10 per servizi e promozione e 9 per investimenti Gorizia,8 feb – “L’inaugurazione ufficiale della Capitale della cultura Nova Goriza-Gorizia era la migliore occasione per attivare tutte le iniziative che discendono dal Protocollo di intesa sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e la Repubblica di Slovenia il 22 marzo 2024. In esso sono stati fissati i termini di un percorso di collaborazione per la pianificazione e attivazione dei servizi di trasporto in grado di collegare e unire meglio i territori transfrontalieri; concretamente si ? trattato di un anno di lavoro corale,in cui diversi soggetti si sono confrontati in modo positivo,attivando collaborazioni in grado di dare senso al messaggio di GO!2025”. Lo ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti Cristina Amirante alla presentazione dei servizi di Trasporto pubblico locale per GO!2025 e degli investimenti e delle azioni promozionali in materia di mobilit? tranfrontaliera. L’assessore ha tributato i ringraziamenti della Regione ai ministeri sloveni direttamente coinvolti nelle iniziative,ai Comuni di Gorizia e Nova Gorica,al gestore dei servizi di trasporto pubblico locale TPL FVG e le sue consorziate,a Trenitalia,a RFI-Rete Ferroviaria Italiana,al gestore ferroviario sloveno SZ Slovenske ?eleznice,alla Fondazione FS,a Treni Turistici Italiani,al GECT GO a Trieste Airport e a tutti gli altri soggetti che hanno collaborato all’organizzazione dei trasporti attivati nella giornata inaugurale e alla realizzazione delle infrastrutture e che collaboreranno per tutte le attivit? che via via si realizzeranno nel corso del 2025. L’investimento complessivo della Regione in materia di mobilit? e TPL previsto per i servizi e gli altri interventi a supporto dell’evento GO!2025 ammonta a circa 19 milioni di euro complessivi,di cui 10 milioni di euro per servizi e promozione e 9 milioni di euro per investimenti. A questi importi si sommano 10,3 milioni di euro di investimento attuato da Rete Ferroviaria Italiana per la riqualificazione della Stazione Ferroviaria di Gorizia Centrale e delle aree esterne. Settanta corse giornaliere transfrontaliere di TPL urbano e 20 corse transfrontaliere di TPL extraurbano da/per Trieste Airport (fino a marzo da venerd? a domenica,poi giornalmente) pi? 8 treni complessivamente da/per Venezia collegheranno direttamente le sedi degli eventi e le due citt? di Gorizia e Nova Gorica (due corse andata e ritorno il sabato e due la domenica). LA COLLABORAZIONE TRANSFRONTALIERA L’evento GO!2025 ha visto l’attivazione di una importante collaborazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la Repubblica di Slovenia finalizzata alla realizzazione sperimentale di servizi di TPL di collegamento transfrontaliero,urbano ed extraurbano,finalizzati ad una prima attuazione della Accordo Operativo “per la pianificazione e realizzazione di un sistema di mobilit? sostenibile transfrontaliera” siglato a Trieste nel marzo 2024. I SERVIZI TPL DEFINITI E ATTIVI DALL’8 FEBBRAIO In particolare,a seguito di un importante lavoro realizzato dal Tavolo tecnico appositamente costituito,saranno realizzati a partire dall’8 di febbraio servizi Tpl automobilistici transfrontalieri. In particolare,saranno avviate 2 linee di servizi TPL transfrontaliero urbano che giornalmente collegheranno con una frequenza di 15 minuti le citt? di Gorizia e Nova Gorica per un totale di 70 corse/giorno e una linea di servizi TPL transfrontaliero extraurbano che collegher? direttamente le citt? le citt? di Gorizia e Nova Gorica con Trieste Airport per per un totale di 20 corse/giorno. SERVIZI TPL FERROVIARI TRANSFRONTALIERI Sar? attivato un collegamento nei fine settimana (sabato e domenica) e festivi con treni Venezia-Gorizia-Nova Gorica con 2 corse di andata e ritorno. A questo si aggiungono le corse del treno storico “Arlecchino”. NUOVI SERVIZI DI COLLEGAMENTO TRA LE DUE CITT? Per i servizi di TPL urbano transfrontaliero tra FVG e Slovenia,tra le citt? di Gorizia e Nova Gorica,realizzati dalla Regione sono stati acquistati 8 autobus elettrici finanziati con risorse regionali e del Programma PR FESR 21-27 (3,9 Meuro). Per i servizi ferroviari,saranno utilizzati i nuovi treni Blues (due mezzi) a tripla alimentazione (elettrica,batteria e diesel),acquistati nell’ambito del contratto di servizio ferroviario,che consentiranno la percorrenza della tratta non elettrificata tra Gorizia e Nova Gorica. IL CIMR – CENTRO DI INTERSCAMBIO MODALE DI GORIZIA Gli investimenti regionali hanno riguardato anche un significativo intervento realizzato presso il CIMR di Gorizia del quale ? stato gi? concluso il lotto relativo al piazzale antistante alla Stazione ferroviaria che consentir?,in un ambito riqualificato e innovato la sosta degli autobus urbani utilizzati per i servizi TPL transfrontalieri (3,65 Meuro complessivi di cui 2,2 Meuro Regione). MOBILITY AS A SERVICE – MAAS FVG ? prevista l’attivazione di un sistema di “Mobility As A Service” (MaaS FVG) che attraverso una applicazione su smartphone consentir? agli utilizzatori la selezione e prenotazione e acquisto del titolo di viaggio,tra pi? soluzioni di viaggio e componendo l’utilizzo di pi? modalit? di trasporto,e in una sola operazione. Anche questa sperimentazione ? finanziata con fondi regionali per 1,7 Meuro. HUB INTERMODALE DI TRIESTE AIRPORT E PARCHEGGI Le attivit? di promozione a supporto dell’evento GO!2025 vedranno coinvolto anche il terminal di Trieste Airport a partire dalle agevolazioni previste sulle tariffe per il parcheggio al fine di valorizzare tale struttura come hub di interscambio e consentendo di lasciare l’auto privata per utilizzare il nuovo collegamento bus a frequenza tra Trieste Airport e Gorizia/Nova Gorica per arrivare nelle due citt? (1 Meuro). Ulteriori servizi di TPL automobilistici e ferroviari sono allo studio e saranno attivati nel corso del 2025. ARC/EP/al 081657 FEB 25