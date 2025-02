(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

COMUNICATO STAMPA ALLUVIONI 2024: PUBBLICATA LA GRADUATORIA DEGLI STANZIAMENTI,15 MILIONI DI EURO DI CUI OLTRE 1,69 MILIONI PER IL PIEMONTE L'assessore Chiarelli: « Promessa mantenuta per il rilancio del turismo piemontese » Torino,8 febbraio 2025 Il Ministero del Turismo ha reso pubblica la graduatoria dei finanziamenti destinati alle imprese turistiche e ricettive colpite dalle alluvioni del 29 e 30 giugno 2024 in Piemonte e Valle d'Aosta. Complessivamente,il piano di intervento prevede un fondo di 15 milioni di euro,di cui 10.886.313 euro già stanziati e una prima tranche da 3 milioni 840 mila euro immediatamente disponibile per le realtà maggiormente danneggiate. Per il Piemonte,è stato assegnato un finanziamento totale di 1.691.922 euro,con una quota significativa destinata a Macugnaga Trasporti e Servizi per il ripristino delle proprie attività. Le aree colpite hanno subito danni ingenti: strutture ricettive devastate,impianti compromessi e un intero comparto economico paralizzato. « Questo stanziamento rappresenta un passo cruciale per permettere alle imprese di rimettersi in piedi e garantire continuità lavorativa e turistica in un'area di grande valore strategico per il settore – ha sottolineato l'assessore regionale al turismo Marina Chiarelli – e rappresenta un segnale di vicinanza alle nostre comunità e alle imprese del turismo. Il Piemonte ha subito danni ingenti e questi fondi sono fondamentali per garantire il futuro del comparto. L'impegno del Ministro Santanchè e delle istituzioni locali si sono confermate centrali nel garantire aiuti per il comparto turistico che è un settore chiave per l'economia regionale. Abbiamo mantenuto le promesse ». Il Ministro del Turismo,Daniela Santanchè ha sottolineato come questi fondi siano la conferma di un impegno mantenuto: « Quando siamo venuti in Piemonte a verificare di persona i danni,abbiamo promesso che il Governo sarebbe intervenuto per aiutare le imprese locali. Oggi dimostriamo con i fatti che quella promessa è stata rispettata ». Questi fondi,erogati nell'ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo,(art. 1,comma 367,lettera a,della legge 30 dicembre 2021,n. 234),sono destinati a sostenere la ripresa delle attività e ad agevolare il rilancio della stagione turistica invernale,particolarmente strategica per il comparto montano piemontese. Andrea Costa Ufficio di Comunicazione dell'assessore al Turismo,Cultura,Sport e post olimpico,Pari opportunità e politiche giovanili Marina Chiarelli