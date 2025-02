(AGENPARL) - Roma, 8 Febbraio 2025

*AEROPORTO DI TARANTO GROTTAGLIE. IAIA (FDI),CONTINUA L’IMPEGNO PER L’APERTURA AI VOLI PASSEGGERI* “Continua l’impegno per l’apertura ai voli passeggeri dell’aeroporto di Taranto Grottaglie. Dopo aver ricordato alla Regione Puglia che occorre commissionare uno studio al fine di richiedere gli oneri di servizio pubblico per la continuità territoriale,prendiamo atto con favore che Aereoporti di Puglia si è mossa in questa direzione. Attendiamo che lo studio venga depositato,in modo tale da comprendere se il nostro aeroporto ha o meno i requisiti per accedere a questa misura. Subito dopo,si dovrà procedere con la convocazione della conferenza di servizi. Intanto,possono proseguire i lavori relativi al terminal passeggeri che entro l’anno dovrebbe essere consegnato. Bene,anche gli altri investimenti previsti all’interno dell’aeroporto,a partire dallo spazioporto e dal cargo,purché non contrastino con i voli passeggeri. Allo stesso tempo,è utile rimarcare gli ultimi dati sul traffico aeroportuale verso la Puglia. Nel periodo gennaio-dicembre 2024 si registra un andamento più che positivo,(aeroporto di Bari:+12,3% ;Brindisi +6,6%; Foggia+28,1%),a dimostrazione del fatto che potenziando l’offerta infrastrutturale dell’aeroporto Taranto – Grottaglie si potrà incrementare lo stesso appeal del territorio,con ricadute economiche rilevanti”. *Così on. Dario Iaia deputato FdI/ Presidente provinciale FdI Taranto*