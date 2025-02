(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

Viabilità,dal 10 al 15 febbraio modifiche in Ripa delle Stinche e via XXVII Aprile per lavori di manutenzione dei lastricati Proseguono i lavori di manutenzione dei lastricati nel centro cittadino. Per permettere l’intervento,sono previste modifiche alla viabilità dal 10 al 15 febbraio. In Ripa delle Stinche sarà in vigore il divieto di transito. Il percorso alternativo si snoderà lungo via delle Pappe,via Filippo Pacini,Ripa della Comunità e via XXVII Aprile. In via XXVII Aprile sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Le auto potranno circolare sulla porzione della carreggiata libera dai lavori. I pedoni potranno camminare lungo un passaggio protetto. Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso. __________________________________ Ufficio Stampa – Comune di Pistoia