InailNews – Settimanale di informazione

Settimanale di informazione A cura della Direzione centrale pianificazione e comunicazione Newsletter n. 212 – 7 febbraio 2025 "Inail Insieme",due intense giornate in Emilia Romagna per ribadire la centralità della persona nella mission dell'Istituto Cambiamento climatico e salute e sicurezza del lavoro.Pubblicato uno studio Inail-CNR Intervista ad Alessandro Marinaccio NOTIZIE ED EVENTITutela degli infortuni e delle malattie professionali,il punto a 60 anni dal Testo unico 1124/65Tutela degli infortuni e delle malattie professionali,il punto a 60 anni dal Testo unico 1124/65 In programma lunedì 10 febbraio presso l'Aula magna della Corte di Cassazione,l'iniziativa intende anche omaggiare la figura di Aldo De MatteisVai alla newsEtica per la ricerca,prorogata al 13 febbraio la scadenza per iscriversi al corso di alta formazione Sapienza-InailEtica per la ricerca,prorogata al 13 febbraio la scadenza per iscriversi al corso di alta formazione Sapienza-Inail Al via il terzo degli insegnamenti proposti nell'ambito del master di II livello giunto alla quarta edizione. Possono partecipare tutti i laureatiVai alla newsDenunce di infortuni e malattie professionali,i dati Inail di dicembreDenunce di infortuni e malattie professionali,i dati Inail di dicembre Il confronto con il 2023 evidenzia una diminuzione degli infortuni (-1,9%) e un aumento dei decessi (+0,9%) avvenuti nello svolgimento dell'attività lavorativa e un incremento delle denunce di infortunio (+5,0%) e dei casi mortali (+17,2%) occorsi nel tragitto tra abitazione e luogo di lavoroVai al comunicatoIl 24 e il 25 febbraio gli OpenDay ARTES 4.0-Nodo Inail DimeilaIl 24 e il 25 febbraio gli OpenDay ARTES 4.0-Nodo Inail Dimeila Presso il Centro ricerche di Monte Porzio Catone (Rm),due giornate dedicate a creare un ponte tra ricerca e impresa con attività dimostrative Vai alla newsAvviso pubblico formazione e informazione 2024: regole tecnicheAvviso pubblico formazione e informazione 2024: regole tecniche La pubblicazione fornisce indicazioni sulle modalità di funzionamento dello sportello informaticoVai all'avvisoProcedure di reclutamento: diario prove scritte asincrone e preselettiva asincronaProcedura di reclutamento n. 36 unità presso la Cte – I livello di professionalità Pubblicati i diari delle prove scritte asincrone delle procedure di reclutamento presso la Ctss e presso la Cte; pubblicato anche il diario della procedura presso l'Avvocatura dell'InailVai all'avvisoBando di concorso "Salute e sicurezza…insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola"Bando di concorso "Salute e sicurezza…insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola" Scade il 28 febbraio 2025 il termine per l'invio degli elaboratiVai all'avvisoSOCIALDAL TERRITORIOLa Liguria premia i suoi atleti paralimpiciLa Liguria premia i suoi atleti paralimpici Al riconoscimento per le benemerenze sportive promosso dal Comitato paralimpico italiano ha partecipato la Direzione regionale InailVai alla newsIn Lombardia firmato un accordo per la sicurezza del lavoro nei cantieriIn Lombardia firmato un accordo per la sicurezza del lavoro nei cantieri L'intesa sottoscritta dalla Regione e da Inail Lombardia con associazioni di categoria e sindacati Vai alla newsSeminario – Autoliquidazione Inail 2024/2025 e presentazione domande Cigo InpsSeminario – Autoliquidazione Inail 2024/2025 e presentazione domande Cigo Inps Catania,7 febbraio 2025. L'evento,promosso dalla Direzione territoriale,è organizzato in collaborazione con gli ordini professionali dei Consulenti del lavoro e dei Dottori commercialisti ed esperti contabiliVai alla newsFriuli Venezia Giulia – La Carta di Lorenzo per una scuola in sicurezzaFriuli Venezia Giulia – La Carta di Lorenzo per una scuola in sicurezza Udine,8 febbraio 2025. Nel terzo anniversario della scomparsa dello studente,una giornata di riflessione sul tema della prevenzione a partire dai contesti scolastici e formativiVai alla newsBando di concorso "Futuro sicuro"Bando di concorso "Futuro sicuro" Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 22 febbraio 2025Vai all'avviso