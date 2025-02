Comunicato Stampa – Al volante con patente falsa: denunciato dalla Polizia Locale di Voghera

(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

Al volante con patente falsa: denunciato dalla Polizia Locale di Voghera Nell'ambito dell'attività ordinaria di presidio del territorio,la Polizia Locale di Voghera ha portato a termine una pregevole operazione a contrasto delle condotte illecite che minano la convivenza civile. Ancora una volta è emersa la prontezza e la professionalità degli agenti,un aspetto che conferma la scelta vincente dell'amministrazione comunale di riorganizzare e potenziare il Comando di via Rosselli,diventato sempre più un punto di riferimento per la comunità cittadina. I fatti Durante il servizio di pattugliamento del territorio,gli agenti in servizio hanno sottoposto a controllo un veicolo condotto da un cittadino straniero. Alla richiesta di esibizione dei documenti,l'uomo ha fornito una patente di guida emessa dalla Polonia. Il documento,apparentemente di buona fattura,riportava anche elementi di sicurezza tipici dei documenti di guida normalmente emessi,ma,ad un controllo più approfondito,sono subito sorti dei dubbi sulla sua reale genuinità. Pertanto gli agenti hanno sequestrato la patente per effettuare gli opportuni accertamenti. Attraverso un puntuale esame svolto con specifica attrezzatura in uso alle forze di polizia,gli agenti hanno potuto stabilire con certezza che si trattava di un documento contraffatto ed idoneo ad ingannare la pubblica fede. Il soggetto in questione è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e denunciato in stato di libertà per falsità di materiale commessa da privato ed induzione in errore di pubblico ufficiale; a lui è stato inoltre contestato quanto previsto dal Codice della Strada per la Guida senza Patente,poiché mai conseguita. Il veicolo è stato invece sottoposto a fermo amministrativo. Dichiarazioni "Un plauso agli agenti della nostra Polizia Locale,che,attraverso un approccio dinamico, hanno effettuato un altro intervento puntuale ed efficace,sequestrando il terzo documento falso dall'inizio dell'anno – le parole dell'Assessore con delega alla sicurezza William Tura -. In questo caso,come in altre occasioni,è stato fondamentale anche il supporto di strumentazioni all'avanguardia in dotazione agli agenti. Il presidio sul territorio in termini di prevenzione e monitoraggio risulta fondamentale per individuare preventivamente situazioni potenzialmente pericolose per i cittadini".