COMUNICATO STAMPA E FOTO – Frana di Loppiano: conclusi gli interventi da oltre 1 milione di euro

(AGENPARL) – gio 06 febbraio 2025 Frana di Loppiano: conclusi gli interventi da oltre 1 milione di euro

*Terminati i lavori di consolidamento e messa in sicurezza. Da oggi riapre

la viabilità di via 8 Marzo, in località Fornacina*

*Sono terminati i lavori di ripristino della frana di Loppiano*, partiti lo

scorso maggio. Si tratta di *interventi di consolidamento e messa in

sicurezza* dal valore di *1,2 milioni di euro*, di cui 1 milione 100 mila

euro di finanziamento regionale e 100mila di cofinanziamento comunale.

*Riapre quindi da oggi via 8 Marzo,* in località Fornacina, che era stata

interdetta al transito veicolare e pedonale per tutta la durata delle

operazioni e che tornerà ad essere chiusa nel periodo primaverile per il

tempo strettamente necessario ad *effettuare il tappeto di usura stradale.*

