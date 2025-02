Aun 6 febbraio 2025 (pag 4)

(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

Presidente Proietti e giunta regionale esprimono cordoglio e vicinanza al magnifico rettore Oliviero per la morte della mamma (aun)- Perugia 6 feb. 025- La Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti partecipa al dolore dell’amico Maurizio Oliviero,magnifico rettore dell’Università degli Studi di Perugia,colpito in serata dalla perdita della mamma. “In momenti come questi – afferma la Presidente – a poco servono le parole,ci stringiamo in un abbraccio a Maurizio con tutto l’affetto e la vicinanza,partecipando al suo sconforto per la scomparsa dell’amata madre,che fino ad oggi ha seguito personalmente con amorevole cura. Anche a nome degli assessori regionali,insieme a tutta la comunità umbra,voglio esprimere profondo cordoglio e grande vicinanza a lui e alla famiglia,ringraziando ancora una volta Maurizio per essere sempre esempio di totale umanità”. Port/ AM