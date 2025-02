(ACON) MUTILAZIONI GENITALI DONNE. PELLEGRINO (AVS): NO A PRATICHE VIOLENTE

(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

(ACON) Trieste, 6 feb – "Non possiamo che schierarci senza se e

senza ma contro una delle pratiche pi? aberranti e devastanti che

l’uomo possa praticare contro un suo simile, ovvero le

mutilazioni genitali femminili (Mgf) che riguardano tutti quei

procedimenti che coinvolgono la rimozione, totale o parziale,

degli organi genitali femminili esterni”.

Cos?, in una nota, la consigliera regionale Serena Pellegrino,

(Alleanza Verdi e Sinistra), in occasione della Giornata mondiale

della tolleranza zero contro le mutilazioni genitali femminili.

“Questa pratica non viene applicata per scopi di natura medica,

bens? per motivi culturali. Sono numerose le complicazioni –

prosegue Pellegrino -, a breve e lungo termine, sulla salute di

coloro che sono soggette a questa usanza; prolungate emorragie,

infezioni, infertilit? e, tra le peggiori, vi ? la morte”.

“Sebbene le mgf siano riconosciute a livello internazionale –

spiega l’esponente di Avs – come una violazione estrema dei

diritti e dell’integrit? delle donne e delle ragazze, si stima

che circa 68 milioni di ragazze in tutto il mondo rischiano di

subire questa pratica prima del 2030. Una pratica che si connota

come una violazione dei diritti umani, una ferita alla dignit? e

alla libert? della persona”.

“Non possiamo cambiare il passato – conclude Pellegrino con una

frase di Waris Dirie, attivista, candidata al premio Nobel per la

pace e ambasciatrice dell’Onu -, ma possiamo costruire un futuro

migliore”.

