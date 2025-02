(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 05 febbraio 2025 *Migranti: Iaia (FdI), truffe sulle spalle dei più deboli. Per il Pd la denuncia di Meloni era solo propaganda*

“Quando la premier Giorgia Meloni presentò un esposto sul business dei migranti, i soliti soloni l’accusarono di propaganda. Ed invece, l’inchiesta della Dda di Salerno conferma ciò che questo governo aveva avuto il coraggio di denunciare, mentre altri facevano finta di non vedere o, come nel caso del Pd campano, sapevano. Oggi ci sono controlli ferrati e quelle speculazioni sulla pelle di persone deboli non sono più consentite. L’accoglienza dei migranti per alcuni è un business, per noi invece è gesto che comporta responsabilità, serietà e impegno”.

Così on. Dario Iaia deputato FdI