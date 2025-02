Comunicato stampa Eni -informativa sull’acquisto di azioni proprie nel periodo compreso tra il 27 e il 31 gennaio 2025

(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 05 febbraio 2025 Eni: informativa sull’acquisto di azioni proprie nel periodo

compreso tra il 27 e il 31 gennaio 2025

San Donato Milanese (MI), 5 febbraio 2025 – Eni ha acquistato nel periodo compreso tra il

capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 13,5139 euro per azione, per un controvalore

buyback deliberato dall’Assemblea il 15 maggio 2024, già oggetto di informativa ai sensi

dell’art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999, finalizzata a riconoscere agli

azionisti Eni un’ulteriore remunerazione rispetto alla distribuzione dei dividendi.

Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato per l’esecuzione

degli acquisti, si riporta una sintesi delle operazioni di acquisto di azioni proprie sull’Euronext

Milan su base giornaliera:

Data Operazione

Numero azioni

ordinarie acquistate

Prezzo medio

ponderato (euro)

Controvalore

(euro)

27/01/2025

28/01/2025

29/01/2025

30/01/2025

31/01/2025

Totale

744.270

742.878

745.421

737.341

729.983

€ 13,4360

€ 13,4611

€ 13,4152

€ 13,5622

€ 13,6989

€ 13,5139

A partire dall’avvio, il 13 giugno 2024, della seconda tranche del programma di buyback, Eni

Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati dall’avvio del

programma di buyback in data 27 maggio 2024, nonché le assegnazioni gratuite di azioni

ordinarie a dirigenti (a seguito della conclusione del Periodo di Vesting come previsto dal

“Piano di incentivazione di lungo termine 2020 – 2022” approvato dall’Assemblea di Eni del

13 maggio 2020) e a dipendenti Eni (come previsto dal “Piano di Azionariato Diffuso”

proprie pari al 6,67% del capitale sociale.

Sul sito internet della Società, nelle sezioni “GovernanceAzionariatoProgramma di

acquisto Azioni proprie anno 2024Acquisto azioni proprie 27 – 31 gennaio 2025” e

“InvestitoriRemunerazione degli azionistiProgramma di buyback 2024” è disponibile la

comunicazione integrale comprensiva del dettaglio giornaliero delle operazioni.

