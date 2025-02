COMUNICATI STAMPA CASTELLAMONTE

(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 05 febbraio 2025 COMUNE DI CASTELLAMONTE

ASSESSORATO ALLA CULTURA – CONSIGLIO DI BIBLIOTECA

Sabato 15 febbraio 2025 – ore 10,30

BIBLIOTECA CIVICA “CARLO TRABUCCO”

Centro Congressi “Piero Martinetti” – Via Educ, 59

L’Assessorato alla Cultura ed il Consiglio di Biblioteca di Castellamonte, nella nuova sede provvisoria della biblioteca civica del Centro Congressi “Piero Martinetti” in via Educ n° 59, organizzano nella mattinata di sabato 15 febbraio prossimo, alle ore 10,30 la presentazione partecipata e animata, nella magia delle filastrocche, del libro per bambini “Nel mondo c’è, nel mondo c’era” a cura dell’autrice Marina Irali. Parteciperanno anche Cristina Voglino (presidente di Voglino Editrice ed attrice) ed il musicista Fabrizio Mirra.

L’opera presenta 30 filastrocche per affrontare e superare le difficoltà ortografiche, esplorando i segreti della lingua italiana e alcuni temi della vita in modo gioioso e divertente. La cura stilistica, gli accorgimenti linguistici e l’uso di adeguate figure retoriche conferiscono loro la forma di vere e proprie poesie, consentendo d’entrare nell’emozionante e poliedrico universo dei suoni, del metro e del ritmo. Le filastrocche sono portatrici di messaggi profondi, oltre a fornire importanti spunti di riflessione in veste giocosa. Adatte ai bimbi in età scolare, risultano preziose per maestre, educatori, genitori, studenti stranieri e per i buongustai della poesia!

Marina Olga Adriana Irali è nata a Milano. Dopo gli studi di Filosofia a indirizzo psicologico e quelli di Lingua e cultura giapponese, si è dedicata alla scrittura di romanzi, racconti e poesie. Nel 2009 ha pubblicato la fiaba “Arlys”, nel 2023 con Voglino Editrice il romanzo “Tappino e la luna” e la raccolta di filastrocche “Nel mondo c’è, nel mondo c’era”. Nel 2024 è stata insignita del premio Caffè letterari d’Italia e d’Europa.

L’appuntamento per bambini successivo sarà sabato 1° marzo ore 10,30 sempre in Biblioteca.