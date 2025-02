CARABINIERI: RIMINI. ESECUZIONE 39 MISURE CAUTELARI PER DROGA, FURTI IN ABITAZIONE E RAPINE

(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

stanno dando esecuzione, in varie regioni

d’Italia, a misura cautelari nei confronti di 39

indagati per traffico di stupefacenti, rapina e furti

in abitazione

Rimini, 5 febbraio 2025

È in corso, dalle prime ore dell’alba, una vasta operazione condotta dal

Comando Provinciale Carabinieri di Rimini nei territori di Rimini, Bologna,

Campobasso, Cagliari, Forlì-Cesena, Imperia, Milano, Monza, Parma,

Piacenza, Pesaro e Ravenna, con il supporto dei reparti territorialmente

competenti, che vede coinvolti oltre 200 militari, in esecuzione di un

provvedimento cautelare emesso su richiesta della Procura della

Repubblica di Rimini, nei confronti di 39 indagati.

I militari hanno individuato due distinti gruppi attivi nel traffico di quantità

ingenti di stupefacenti e nella consumazione di furti in abitazione. Individuati

anche gli autori di una rapina consumata in Riviera.

250 i chilogrammi di cocaina sequestrati, decine quelli di hashish.

Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso dell’incontro che si terrà alle ore

11.00 odierne presso la sala conferenze del Comando Provinciale di

Rimini.