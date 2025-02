AUN 5 febbraio (pag. 2)

(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 05 febbraio 2025 *Centro per le Pari Opportunità: iscrizioni aperte alla seconda edizione

del corso gratuito di autodifesa femminile a Perugia e Terni *

(aun) – Perugia 5 feb. 025 – Dopo il grande successo della prima edizione,

il Centro per le Pari Opportunità e la Regione Umbria, in collaborazione

con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, annunciano l’avvio della

Seconda Edizione del Corso di Autodifesa Femminile nelle città di Perugia e

Terni.

Questa edizione si propone di offrire alle donne strumenti pratici e

comportamentali per affrontare situazioni di pericolo, aumentando la

propria sicurezza e la fiducia in sé stesse. Il corso è aperto a 60 donne

residenti o domiciliate nella Regione Umbria, di età pari o superiore a 18

anni. Per partecipare, sarà necessario presentare un certificato medico di

idoneità sportiva non agonistica.

Il corso, totalmente gratuito, si terrà a partire da aprile 2025, con una

durata complessiva di 8 ore, suddivise in 4 incontri da 2 ore ciascuno. Il

programma prevede tre moduli principali:

Aspetti psicologici: gestione del disagio e della paura per affrontare in

modo consapevole eventuali situazioni di pericolo.

Gestione delle reazioni: tecniche per controllare le risposte fisiche e

mentali in situazioni di stress.

Tecniche di autodifesa: esercizi pratici basati sul Krav Maga, una

disciplina di difesa personale di origine israeliana, nota per la sua

efficacia e adattabilità.

Le domande di partecipazione, compilate secondo il modello allegato al

bando, dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo

2025. Alla domanda dovranno essere allegati una copia del documento di

identità in corso di validità ed il certificato medico di idoneità sportiva

non agonistica.

Il bando e il modello di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale del

Centro Pari Opportunità: http://www.centropariopportunita.regione.umbria.it.

Tutti i dettagli del bando e i relativi allegati sono pubblicati sul

Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BUR Serie Avvisi e Concorsi, n.

5 del 4 febbraio 2025) e sul sito del Centro Pari Opportunità.

Un’opportunità importante per tutte le donne umbre che desiderano acquisire

maggiore sicurezza e consapevolezza nella gestione di situazioni di rischio.