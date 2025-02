(ACON) FORZE DELL’ORDINE. SPAGNOLO (LEGA): ONORARE SACRIFICIO DI ENEA CODOTTO

(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 05 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 5 feb – Il consigliere regionale della Lega

Maddalena Spagnolo ha partecipato a Gorgo di Latisana alla

cerimonia in memoria dell’appuntato dei carabinieri Enea Codotto,

insignito di medaglia d’oro al valor militare in seguito alla

prematura scomparsa avvenuta nell’adempimento del proprio dovere.

“L’appuntato Enea Codotto, nostro concittadino, insieme al

carabiniere Luigi Maronese ha perso la vita nell’adempimento del

proprio dovere il 5 febbraio 1981, quando non esit? a intervenire

sorprendendo un gruppo terroristico che tentava di recuperare

armi nascoste nei pressi di Padova. L’appuntato Codotto, bench?

ferito, era riuscito a colpire uno dei terroristi che, vistisi

scoperti, avevano aperto il fuoco. Il sacrificio dell’appuntato

ha consentito l’identificazione e l’arresto di numerosi

componenti del gruppo eversivo, nonch? quello di diversi

fiancheggiatori e il recupero di numerose armi, munizioni,

esplosivi e documenti”, spiega Spagnolo.

“Il gesto eroico di Enea Codotto e del carabiniere Maronese ?

valso loro la medaglia d’oro al valor militare alla memoria per

il ‘mirabile esempio di eccelse virt? militari, fulgido ardimento

e assoluta dedizione al dovere’. Oggi, nel giorno del 44?

anniversario della scomparsa ricordiamo il sacrificio del nostro

concittadino che ha saputo rendere onore alla propria divisa con

un atto di eroismo che abbiamo il dovere e l’onore di ricordare”,

ha aggiunto la consigliera regionale leghista.

“Questo giorno deve essere anche l’occasione per ricordare tutti

gli uomini e le donne appartenenti alle forze dell’ordine che

svolgono un importante lavoro di protezione e sicurezza, troppo

spesso data per scontata. Non dobbiamo dimenticare che, dietro la

divisa, ci sono ragazzi e ragazze che indossando l’uniforme

scelgono di dedicare la loro vita alla difesa dei pi? deboli. A

loro va il mio ringraziamento, nella consapevolezza che il loro

operato ? fondamentale per tutti noi”, conclude Spagnolo.

Il consigliere ha voluto ringraziare anche il presidente della

sezione “Enea Codotto” dell’Associazione nazionale carabinieri

Giovanni Doretto, tutti i membri dell’associazione che hanno

organizzato la cerimonia e tutti i partecipanti.

ACON/COM/fa

051245 FEB 25