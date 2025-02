Cs – Cinema: Opposizioni, Bene incontro Rocca. Ora confronto in Consiglio

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

Cinema: Opposizioni, Bene incontro Rocca. Ora confronto in Consiglio

Chieste audizioni in Commissione Cultura alla Pisana con tutte le categorie

“Apprezziamo il fatto che il presidente Rocca si sia finalmente deciso a

incontrare le categorie coinvolte dopo che la sua Giunta ha legiferato

senza tenere conto del loro parere sulla svendita di cinema e teatri in

disuso. E’ esattamente quello che chiediamo da settimane. Siamo felici che

alla fine il Presidente ci abbia dato ascolto. L’auspicio è che questo

incontro di oggi in Regione sia solo il primo passo di un confronto che,

come abbiamo chiesto sin dall’inizio, dev’essere portato in Commissione

Cultura, perché il destino di cinema e teatri, quali luoghi identitari e

presidi culturali sul territorio, non può essere affrontato come una mera

questione urbanistica. Per questo oggi abbiamo chiesto che siano audite con

urgenza tutte le sigle coinvolte nella X Commissione Cultura alla Pisana

affinché dopo l’incontro di oggi si possano discutere le modifiche da

apportare al testo insieme con tutti gli stakeholder dell’industria

cinematografica, dai produttori ai distributori ed esercenti fino ai

lavoratori”. Così in una nota congiunta i consiglieri regionali del Lazio

Eleonora Mattia (Pd), Sara Battisti (Pd), Claudio Marotta (Verdi e

Sinistra), Luciano Nobili (Italia Viva) in merito all’incontro previsto

oggi in Regione sulla proposta di legge n. 171 del 9 agosto 2024 che

prevede la rimozione di ogni vincolo e il totale cambio di destinazione

d’uso per le sale cinematografiche e teatrali dismesse.

