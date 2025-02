Comunicato Stampa congiunto Università – Policlinico: Terapia del dolore cronico e cure palliative​

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

Comunicato Stampa congiunto

Terapia del dolore cronico e cure palliative

Foggia 4 febbraio 2025. Fornire una formazione rapida “basic” e “advanced” sulla definizione, fisiopatologia, trattamento farmacologico e non del dolore cronico e sulla definizione, impostazione delle cure palliative precoci e tardive, comprese la gestione dei sintomi più complessi è lo scopo che si prefigge il Corso “Terapia del dolore cronico e cure palliative” della Winter School 2025, organizzato dall’Università di Foggia, dal Policlinico di Foggia e da Opera Don Uva – Universo Salute.

Coordinatore del Corso è la Prof.ssa Gilda Cinnella, Direttore della Struttura di Anestesia e Rianimazione Universitaria del Policlinico di Foggia. Il Comitato Scientifico è costituito dal Dott. Leonardo Consoletti, dalla Prof.ssa Antonella Cotoia, dalla Prof.ssa Lucia Mirabella, dalla Prof.ssa Michela Rauseo e dal Dott. Michele Totaro. Responsabile dell’Unità Cure Palliative di Opera Don Uva – Universo Salute. La Segreteria Organizzativa è composta dal Dott. Antonio Carrideo, dal Dott. Teodoro di Foggia e dalla Dott.ssa Nicoletta Di Francesco.

Il Corso si svilupperà in quattro giornate di studi, da mercoledì 5 febbraio a sabato 8 febbraio, articolate ciascuna in due sessioni. Ciascuna sessione sarà dedicata a un particolare profilo del tema prescelto, si articolerà in quattro relazioni di studiosi della materia e si concluderà con un dibattito. La prova finale consisterà nella somministrazione di un questionario a scelta multipla. Il Corso si rivolge a laureati in Medicina e Chirurgia, Medici di Medicina Generale, Specialisti e Specializzandi di tutte le specialità, dottorandi, dottori di ricerca e ricercatori.