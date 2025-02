AUN 4 feb. (pag 3)

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2025 *Crescono i casi di influenza stagionale anche in Umbria, Presidente

Proietti: “è importante vaccinarsi”*

(aun) – Perugia 04 feb. 025 – Come riferito dall’Istituto Superiore di

Sanità, anche in Umbria crescono i casi di influenza che colpisce

soprattutto i bambini, gli anziani e i soggetti fragili. Generalmente i

sintomi sono lievi, ma nel caso questi dovessero peggiorare è opportuno

contattare il proprio medico curante per ricevere tutte le indicazioni

utili ed evitare l’accesso diretto al pronto soccorso, quando i sintomi

sono gestibili. Ad oggi, nella nostra regione si sono registrati 38 casi

gravi di influenza con ricovero ospedaliero a seguito di complicazioni.

Giova ricordare che il modo migliore per prevenire l’influenza è vaccinarsi

ogni anno, facendo riferimento al proprio medico di medicina generale o

pediatra di libera scelta che è in grado di somministrare il vaccino presso

il proprio ambulatorio, presso gli ambulatori messi a disposizione dalla

ASL o al domicilio degli assistiti non autosufficienti o impossibilitati a

raggiungere lo studio medico o altro punto di vaccinazione. La vaccinazione

antinfluenzale è fortemente consigliata alle persone dai sessanta anni di

età, ai bambini dai sei mesi ai sei anni compiuti, ai medici, al personale

sanitario, anche volontario e in genere, a tutti i lavoratori essenziali

dell’area sanitaria.

Ad oggi, sono state somministrate 191.337 dosi di vaccino, di cui 147.617

agli over 65, 11.881 alla fascia di età 60-64 anni, 2.940 prime dosi per la

fascia di età 6 mesi-6 anni, 2439 seconde dosi fascia di età 6 mesi-6 anni.

I dati sono in linea con quelli del 2024.

“Voglio ringraziare profondamente tutti i professionisti del sistema

sanitario regionale impegnati nella campagna vaccinale e nell’assistenza

ospedaliera”, afferma la Presidente della Regione Umbria, Stefania

Proietti. “Rinnovo anch’io l’appello degli esperti, rivolto a tutta la

popolazione – continua la Presidente – a proteggersi dall’influenza

stagionale ricorrendo alla vaccinazione antinfluenzale per evitare, nei

casi di complicanze, di intasare i pronto soccorso dei nostri ospedali. I

medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta dei nostri

territori, come di consueto, sapranno fornirvi tutte le informazioni

necessarie”.