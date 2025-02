agenzia regionale 124.25 piemontese a giornata mondiale contro il cancro

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

piazza” per diffondere la prevenzione*

In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, l’ASL di Foggia ha

organizzato un ampio programma di iniziative dedicate alla prevenzione

oncologica, con screening gratuiti, test rapidi, vaccinazioni anti-HPV e

incontri informativi diffusi su tutto il territorio provinciale. Un impegno

concreto per portare la cultura della prevenzione il più vicino possibile

ai cittadini, con presidi sanitari allestiti in diverse città e comuni

della Capitanata e in luoghi popolari come il centro commerciale

GrandApulia, il più grande della Puglia, dove per sottolineare l’importanza

di queste iniziative, ha voluto essere presente il vicepresidente della

Regione Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese.

“Ogni giorno, migliaia di persone affrontano la battaglia contro il cancro,

e la nostra responsabilità è fare in modo che sempre più pugliesi possano

giocare d’anticipo”, ha detto Piemontese, sottolineando che “la prevenzione

è la prima e più potente arma che abbiamo: con gli screening gratuiti

possiamo salvare vite, ridurre il peso della malattia e rafforzare il

sistema sanitario, per questo abbiamo voluto portare la prevenzione

direttamente tra le persone, non solo qui a Foggia, ma in tutte le province