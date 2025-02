(ACON) SCUOLA. NOVELLI (FI): INCOMPATIBILE VOLTO COPERTO CON NOSTRA CULTURA

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 4 feb – “Non c’? anticamera che tenga, il niqab

a scuola ? incompatibile con la nostra cultura. Non possono

esserci negoziazioni, trattative, soluzioni intermedie. Il

fondamentalismo islamico non deve entrare nelle aule n?, pi? in

generale, varcare i nostri confini. Siamo i primi a rispettare le

altre culture e le altre religioni, come peraltro sancito dalla

Costituzione, ma qui stiamo andando oltre e quindi ? giusto

mettersi in una posizione di difesa”.

Lo fa sapere, in una nota, il consigliere regionale di Forza

Italia Roberto Novelli che invita a “non sottovalutare o

minimizzare quanto avviene all’istituto Sandro Pertini di

Monfalcone. Se iniziamo ad abbassare la guardia, sdoganiamo

addirittura il niqab, che ? la negazione della libert?. Non sono

disposto ad ascoltare le solite lezioni di vita dei perbenisti di

sinistra: il loro terzomondismo ha gi? fatto abbastanza danni,

noi dobbiamo andare nella direzione opposta. La scuola ? il luogo

dell’inclusione, quindi no a barriere, veli, burqa, caschi o

qualsiasi capo di abbagliamento che oscuri il viso”.

“Periodicamente ci troviamo a parlare di veli a scuola – prosegue

Novelli -, recite natalizie da cancellare per non urtare

sensibilit? diverse e mense senza carne di maiale. Una volta per

tutte: chi sceglie di trasferirsi in occidente deve accettare le

nostre regole. Nei luoghi pubblici dobbiamo essere riconoscibili

e nessuno pu? costringere una donna, una ragazza o una bambina a

mascherarsi o coprire il proprio viso”.

Il forzista conclude: “Siamo pronti a depositare atti in ogni

sede per combattere questa battaglia di civilt?”.

ACON/COM/mv

041152 FEB 25