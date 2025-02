La Città Metropolitana di Messina in azione sulle strade provinciali colpite dagli eventi alluvionali (COMUNICATO STAMPA INTEGRATO CON ULTERIORI INFORMAZIONI)

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

lun 03 febbraio 2025 CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Comunicato

Stampa

n. 17/2025

del 03/02/2025

La Città Metropolitana di Messina in azione sulle strade provinciali colpite

dagli eventi alluvionali

Ingenti i danni alla viabilità causati dalle piogge del fine settimana

La Città Metropolitana di Messina in azione per mitigare i danni alle strade provinciali, causati dalla pioggia

intensa che ha messo in ginocchio molti territori di Messina e provincia.

Nel capoluogo si è proceduto a liberare dai detriti la strada provinciale 33 “Giampilieri – Altolia”,

consentendo il collegamento con la frazione collinare.

Nella zona jonica, si è intervenuti sulla strada provinciale 19 di Antillo per un tratto crollato sulla sottostante

strada provinciale 15 di Passo Aranciara, nei pressi del bivio per Casalvecchio Siculo: il personale tecnico di

Palazzo dei Leoni ha proceduto a delimitare il tratto, disponendo il senso unico alternato con transito

interdetto a bus e mezzi pesanti.

Interventi urgenti anche sulla strada provinciale 11 di Mongiuffi e 12 di Limina, in contrada Murazzo, dove

si sono registrati cedimenti del piano viabile e il transito è garantito con il restringimento della carreggiata.

Il direttore generale della Città metropolitana Giuseppe Campagna, insieme ai tecnici di Palazzo dei Leoni, si

è recato prontamente nei luoghi per una verifica di alcune criticità.

Lavori di rimozione dei detriti sono stati realizzati lungo le strade provinciali 7 “Nizza di Sicilia Fiumedinisi”, 12 di Roccafiorita, 15 Passo Aranciara, 19bis “Misserio – Mondello – Misitano – Rimiti” e 25 di

Mandanici che sono tutte percorribili.

Nella zona tirrenica risulta chiusa esclusivamente la strada provinciale 52 di Calvaruso dove si stanno

pianificando gli interventi di rimozione, in collaborazione con il Comune di Villafranca Tirrena.

Nel territorio di Rometta, si è prontamente intervenuti sulla strada provinciale 54bis, ripristinando il transito

nella frazione Santa Domenica, rimasta per alcune ore isolata, e sulla strada provinciale 56, liberando una

autovettura con persone a bordo rimasta bloccata da una frana.

A tarda sera è stato assicurato il transito anche sulla strada provinciale agricola in contrada Oliva, nel

territorio del Comune di San Piero Niceto, .

Sulle strade provinciali 54 Sant’Andrea di Rometta, 60 di Monforte San Giorgio, 61/quater “Madonna delle