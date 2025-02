CONTIENE FOTO# CARABINIERI – IL GENERALE IACOBELLI IN VISITA AL COMANDO PROVINCIALE DI ROMA.

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

CARABINIERI – IL GENERALE IACOBELLI IN VISITA AL COMANDO PROVINCIALE DI

ROMA.

Questa mattina, il Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, Comandante

Interregionale “Podgora”, ha fatto visita ai Carabinieri del Comando

Provinciale di Roma.

Accolto nella storica sede di piazza San Lorenzo in Lucina dal Comandante

Provinciale, Generale di Brigata Marco Pecci, ha incontrato una

rappresentanza di ufficiali, sottufficiali e Carabinieri della sede e delle

varie articolazioni Provinciali.

Nel suo discorso, il Generale Iacobelli ha espresso gratitudine per la

straordinaria professionalità con cui i Carabinieri della Capitale e della

Provincia operano quotidianamente per garantire sicurezza e legalità. Ha

sottolineato come, in un contesto segnato da sfide sempre più complesse, il

loro operato rappresenti un pilastro essenziale per la stabilità e la

coesione sociale.

Rivolgendosi ai militari presenti, il Generale ha ribadito l’importanza del

coraggio nel servizio quotidiano, inteso non solo come capacità di

affrontare il pericolo, ma soprattutto come determinazione nell’agire con

giustizia, responsabilità e umanità. “Il coraggio non è soltanto affrontare

situazioni difficili” – ha affermato – “ma anche saper prendere decisioni

giuste, restare fedeli ai principi etici dell’Arma e operare con fermezza,

equilibrio e sensibilità nei confronti di chi ha bisogno, senza mai perdere

di vista il senso del dovere e la missione di tutela delle comunità.

Ha poi sottolineato come il vero valore dell’Istituzione risieda nelle

persone che la compongono, nel loro senso di responsabilità e nella

dedizione con cui operano ogni giorno. I Carabinieri rappresentano la

risorsa più preziosa dell’Arma, uomini e donne che, oltre alla preparazione

professionale, possiedono la capacità di comprendere e ascoltare i bisogni

dei cittadini, con un’attenzione particolare verso i più deboli.

Per questo, ha rimarcato l’importanza di investire nei giovani Carabinieri,

che rappresentano il futuro dell’Istituzione. Garantire loro una formazione

solida significa non solo rafforzare l’Arma e consolidarne i valori, ma

anche rispondere con efficacia alle esigenze della società, affrontando le

sfide con competenza, dedizione e senso di responsabilità. Un impegno che

riflette la capacità dell’Istituzione di evolversi, mantenendo saldi i

propri principi e adattandosi con lungimiranza ai cambiamenti.

Il Generale ha infine concluso la sua visita ribadendo che serenità ed

efficienza, pilastri della coesione di un reparto, sono elementi

imprescindibili per operare con equilibrio e determinazione. Solo attraverso

questi valori è possibile compiere azioni giuste, nel pieno rispetto delle

regole e nell’esclusivo interesse dei cittadini.

