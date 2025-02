Comunicato Stampa YOUTH BRINDISI: a Palazzo Guerrieri le idee diventano startup con il percorso di incubazione di The Qube

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

YOUTH BRINDISI: A PALAZZO GUERRIERI LE IDEE DIVENTANO STARTUP CON IL

PERCORSO DI INCUBAZIONE DI THE QUBE

Prende il via la terza fase del progetto del Comune di Brindisi promosso

da ANCI con l’avviso “Giovani e Impresa”

Brindisi, 3 febbraio 2025– Inizia oggi il percorso di incubazione e

accompagnamento per idee d’impresa, nell’ambito del progetto Youth

Brindisi, promosso dal Comune di Brindisi e finanziato dal Fondo

Politiche Giovanili con l’Avviso ANCI “Giovani e Impresa”, al fine di

incentivare la cultura d’impresa tra i giovani della provincia. Curato

dall’incubatore The Qube, il percorso di questa terza fase durerà dal 3

al 12 febbraio e offrirà ai giovani imprenditori servizi di mentorship e

accompagnamento personalizzato, formazione mirata e accesso a contatti

strategici nel mondo dell’innovazione e del business.

Il progetto Youth Brindisi è nato a marzo 2024 e ha visto diverse fasi,

incentrate sul coinvolgimento di studenti e studentesse di scuole

superiori e Neet di tutta la provincia, culminato con la maratona

creativa di due giorni realizzata presso Palazzo Guerrierilo scorso

dicembre, dove 116 partecipanti hanno sviluppato 20 idee, che si sono

sfidate davanti a una giuria composta da: Giuliana Tedesco, Vice Sindaco

del Comune di Brindisi; Salvatore Modeo, Founder di The Qube; Sonia

Rubini, Direttore CNA Brindisi; Stefano Casoar, Presidente Giovani

Imprenditori Confindustria e Fondatore di Gaw Agency.

Le idee sono state valutate in base a criteri di innovazione,

fattibilità e impatto sociale. I team selezionati, ora, avranno

l’opportunità di trasformare i propri progetti in startup pronte per il

mercato, grazie a un percorso intensivo che culminerà nella redazione

del business plan e alla validazione del prodotto. Fra i team ammessi al

percorso sono presenti gli studenti e le studentesse di quattro istituti

scolastici della provincia: ITT “G. Giorgi” di Brindisi, Liceo “E.

Ferdinando” di Mesagne, l’ITET “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” di

Brindisi, Liceo “L.Leo” di San Vito dei Normanni.

Il progetto Youth Brindisisi conferma un’iniziativa di grande valore per

il territorio, capace di mettere in rete scuole, istituzioni e imprese

per creare nuove opportunità e stimolare la cultura imprenditoriale tra

i giovani. “Lavoriamo affinché le idee dei giovani possano

concretizzarsi in progetti sostenibili e innovativi. Il nostro obiettivo

è fornire strumenti concreti affinché possano affrontare le sfide del

mercato con competenza e visione”, ha dichiarato Raffaella Ferreri,

Co-founder di The Qube e Project Manager di Youth Brindisi. Oltre alla

fase di incubazione, il programma continua a coinvolgere studenti e NEET

attraverso percorsi di orientamento, formazione e ideazione

imprenditoriale, contribuendo alla crescita dell’ecosistema innovativo

locale.

Iniziativa co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale,

a valere sul “Fondo per le politiche giovanili – anni 2020-2021”.

