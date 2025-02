AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDÌ 4 FEBBRAIO

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

AULA

📌14 seguito esame Dl Cultura. A seguire: Dl sicurezza nei luoghi di lavoro

CAPIGRUPPO

📌Ore 13

COMMISSIONI

📌9_Giustizia_Audizioni associazioni e giuristi su tutela dei minori in affidamento

📌10.45_Covid. Seguito audizione Domenico Arcuri

📌10.45_Ambiente e Attività produttive. Audizioni su nucleare e transizione energetica (dalle 11,15 CNR, Edison, Enel, Sogin, ISIN)

📌11.20_Affari costituzionali e Giustizia_Audizioni magistrati contabili e giuristi su riforma Corte dei conti

📌12_Periferie_Audizione di Marcello Scurria, sub-commissario straordinario del Governo per la baraccopoli di Messina

📌13_Finanze_Audizioni di associazioni su fiscalità prodotti del tabacco

📌13_Affari sociali_Audizioni su istituzione figura autista soccorritore

📌13_Femminicidio_Audizione della Presidente di UNICEF Italia, Carmela Pace

📌13.10_Ambiente_Audizioni su gestione autonoma servizio idrico

📌18_Copasir_Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano.

EVENTI

📌10 Sala Regina. Convegno: “”Finanza oltre i confini. Islamic finance: un’opportunità strategica per attrarre investimenti”. Segretario di Presidenza Colucci. Diretta webtv

📌10 Sala del Refettorio. Convegno: “Intelligenza artificiale a supporto dell’attività di programmazione socio-economica in ambito

sanitario: tra legislazione attuale e opportunità di riforma”. On. Ciocchetti

CONFERENZA STAMPA

📌11.30 Agricoltura. Maria Chiara Gadda

📌13 Presentazione Comuni plastic free 2025. Mauro Rotelli

📌14.30 Presentazione evento: Le cure integrate in oncologia – sfilata associazione Grace. Gerolamo Cangiano

📌16 Presentazione del libro “Il Labirinto del Mostro di Firenze”. Stefania Ascari.