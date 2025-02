(ACON) SALUTE. MORETTI (PD): ELIMINATA INGIUSTIZIA PER EX ESPOSTI AMIANTO

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 3 feb – La situazione di palese ingiustizia che

riguarda gli ex esposti amianto ? finalmente stata chiarita: non

dovranno pi? pagare i ticket sanitari per gli esami diagnostici e

le visite di controllo successive alla prima”.

Lo afferma, in una nota, il capogruppo del Pd in Consiglio

regionale, Diego Moretti replicando alla risposta della Giunta

all’interrogazione attraverso la quale chiedeva “perch? gli ex

esposti amianto devono pagare il ticket relativo agli

accertamenti clinici mirati di primo livello di controllo”.

“Dopo la segnalazione ricevuta da diversi ex esposti amianto in

merito al pagamento, richiesto nel 2025, relativo alle visite di

controllo successive alla prima svolte al Crua, o per gli esami

diagnostici e successivamente, grazie all’interrogazione, ? stato

messo un punto fermo. L’assessore Riccardi ha – spiega

l’esponente dem -, infatti, rassicurato del fatto che gli ex

esposti amianto continueranno a essere, anche per il futuro,

esenti dal pagamento dei ticket”.

“Il tutto, in coerenza con la legge 22/2001 e la delibera 250 del

2016, che avevano da sempre previsto l’esenzione. Una volta

completato l’iter di riallineamento tra la norma regionale e il

nuovo nomenclatore tariffario (che aveva previsto il pagamento

del ticket) – conclude Moretti -, sar? prevista l’esenzione dal

30 dicembre 2024 con il relativo rimborso di quanto anticipato

dai singoli ex esposti”.

