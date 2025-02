(ACON) FOTOVOLTATICO. PELLEGRINO (AVS): AIUTI A CHI HA GI DISPONIBILIT

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

lun 03 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 3 feb – "Il meccanismo di bonus per incentivare

l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle abitazioni private

ha portato la nostra regione ad essere una delle maggiori

produttrici di energia proveniente da fonte. Ma da questi

interventi, solo a fronte di una fattura pagata dopo

l’installazione della fornitura dei pannelli, restano fuori tutti

coloro che non hanno l’immediata disponibilit? economica per

l’acquisto della fornitura di pannelli solari e della relativa

batteria di accumulo. E sono proprio coloro sui quali

evidentemente peseranno grandemente i previsti rilevanti aumenti

del costo dell’energia. Questo tipo di misura, che si attua con

denaro di tutti i cittadini, privilegia quindi chi ha gi? il

denaro disponibile, perseverando nella politica di promuovere i

benefici solo a chi ha gi? disponibilit? finanziarie importanti”.

Lo dice, in una nota, la consigliera regionale di Alleanza Verdi

Sinistra Serena Pellegrino che ha preso la parola durante la

discussione sulla mozione presentata dall e Opposizioni

consiliare e diretta ad allargare la platea dei beneficiari dei

contributi per l’installazione del fotovoltaico, intervenendo a

favore delle famiglie con Isee inferiore ai 30 mila euro, con un

meccanismo anticipatorio del contributo regionale. Mozione che

non ? stata accolta, pur preannunciando da parte della Giunta il

disegno di legge 36 che nell’ambito di interventi per recupero

patrimonio immobiliare privato dovrebbe introdurre criteri

premiali per i soggetti in condizione di povert? energetica.

“Se anche le buone intenzioni si traducessero efficacemente nelle

norme annunciate – continua Pellegrino -, che auspichiamo

arrivino rapidamente in Consiglio, il ritardo con cui il progetto

regionale ? stato avviato e gestito peser? purtroppo

nell’immediato sulle famiglie che non hanno avuto le risorse

necessarie ad installare un impianto fotovoltaico, a causa dei

rincari esorbitanti annunciati”.

“Famiglie che per dotarsi del fotovoltaico non hanno ritenuto di

chiedere un prestito come indelicatamente ? stato suggerito in

Aula: l’assessore Roberti evidentemente non sa che il contributo

regionale non copre l’intera spesa per il fotovoltaico, ma il 40%

della spesa ammissibile, e nemmeno si chiede come le famiglie

potrebbero sostenere il debito della percentuale non coperta dal

beneficio regionale e insieme far fronte ai rincari annunciati

dell’energia”, conclude la nota.

