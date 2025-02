“RACCONTARE IL GIUBILEO”, GIORNALISTE ITALIANE MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO IN CAMPIDOGLIO con Mantovano, Mons. Fisichella, Rocca, Gualtieri

(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

A pochi giorni dalla celebrazione del Giubileo della comunicazione, l’associazione Giornaliste Italiane organizza, per mercoledì 5 febbraio, l’evento “Raccontare il Giubileo”. All’incontro, che si terrà nella sala della Protomoteca del Campidoglio a partire dalle ore 9.30, parteciperanno: Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per la Nuova Evangelizzazione e incaricato da Papa Francesco dell’organizzazione del Giubileo; Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio; Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma; Davide Rondoni, Presidente del Comitato nazionale per l’ottavo centenario della morte di San Francesco; la dott.ssa Gina Nieri, consigliere d’amministrazione Mediaset; il dott. Bruno Vespa, direttore Rai; Andrea Tornielli, Direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede. A moderare il momento di riflessione, Lorena Bianchetti.