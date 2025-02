L’inceneritore della XVIII legislatura, Pacifico: salvó Conte e ora anche la presidente della Sardegna.

(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

già Senatrice della Repubblica, Segretario di Schengen, Presidente UIP Italia-Tunisia e componente commissione Esteri.

Comunicato Stampa

L’inceneritore che costó una legislatura ora salva Todde.

Chi non sa che la XVIII legislatura si è chiusa anticipatamente a causa della richiesta di Conte di impedire l’uso dell’inceneritore a Roma? Nessuno, perché tutti gli italiani sono al corrente che la coerenza di Conte portó a non votare il decreto legge Aiuti in quanto le politiche energetiche e climatiche del programma a 5stelle ne impedivano l’utilizzo. A distanza di due anni e mezzo da quella decisione che determinò le dimissione del presidente Draghi e il ritorno al voto, la governatrice della Sardegna del M5S ha deciso di accendere l’inceneritore del nuorese per risolvere l’emergenza dei rifiuti da smaltire in fretta. Allora il pensiero corre veloce al ragionamento dovuto ovvero se le politiche ecologiste dei contiani siano condizionate dall’opportunismo politico oppure dalla necessità di salvare il pianeta. Todde e Conte una volta, privi di mandato elettorale, dettavano linee di urgenza ambientale ma ora, comodi e blindati sui propri scranni, possono rimandare la transizione ecologica ai tempi avvenire. Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.