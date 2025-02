(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 01 febbraio 2025 Piacenza, 1° febbraio 2025

*Oggetto: **Giornata nazionale delle vittime civili di guerra nel mondo,

anche il Comune di Piacenza aderisce all’appello per la pace*

Anche quest’anno, Piacenza aderisce alla campagna di sensibilizzazione che

Anci e l’Associazione nazionale Vittime civili di guerra portano avanti

congiuntamente, per celebrare la Giornata nazionale delle vittime civili

delle guerre e dei conflitti nel mondo che ricorre il 1° febbraio.

Sulla facciata del Municipio in piazza Mercanti, come in tanti palazzi

comunali italiani, è esposto lo striscione che recita “Stop alle bombe sui

civili”, a supporto dell’impegno cui l’Anvgc dà voce per chiedere la

protezione dei cittadini inermi in contesti segnati dalla violenza del

conflitto armato e richiamare l’attenzione sul dramma che sono costretti ad

affrontare.

Un appello, quello che le due istituzioni hanno rivolto agli enti locali,

reso ancor più urgente dal tragico aumento delle vittime civili nei

conflitti armati globali, come evidenziato nel rapporto annuale 2024 di “Action

on Armed Violence” (AOAV), che l’anno scorso ha registrato un incremento

del 67% rispetto al 2023, per un totale di 61.353 morti e feriti.

Anche il Comune di Piacenza, confermando il pieno sostegno alla campagna

dell’Associazione nazionale Vittime civili di guerra e di Anci, riafferma

“il valore della pace e della solidarietà”, condividendo l’esortazione a

fermare la violenza e la devastazione della guerra che colpisce le persone

più vulnerabili.

L’hashtag per chi volesse promuovere e rilanciare il messaggio di pace

nella Giornata del 1° febbraio è #stopallebombesuicivili