(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 01 febbraio 2025 FDI. FRIJIA (FDI): ITALIANI CON GOVERNO MELONI, IV SE NE FACCIA UNA RAGIONE

“Alla collega Paita piacciono i giochi di parole ad effetto, però, solo sui social. La vita reale è un’altra cosa e la nostra Nazione oggi, con il governo Meloni, vive non solo un risanamento economico sostanziale, dopo i disastri dei governi di sinistra, ma anche una rinnovata credibilità internazionale che non si misura più in base agli acquisti di fantomatici Air force Renzi mai utilizzati. Se ne faccia una ragione, gli italiani hanno scelto questo governo e continuano a sostenerlo con convinzione”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Maria Grazia Frijia

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati