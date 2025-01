Invito alla Stampa 3.02.2025

(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2025 Convocazione Conferenza Stampa

Lunedì 3 febbraio 2025 alle ore 14.30, il Presidente della Provincia di

Arezzo Alessandro Polcri, assieme dell’Assessore alla Transizione

ecologica e Sviluppo sostenibile della Regione Toscana Monia Monni,

presenteranno in Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia di Arezzo, un

incontro di approfondimento sulla proposta di legge regionale 291, per l’

individuazione delle superfici e delle aree idonee e non, per

l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’incontro è rivolto ai Sindaci del territorio, che saranno collegati in

video conferenza.