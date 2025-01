(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2025 Imprese. Zaffini (FdI): grazie al ministro Urso per chiarezza su vicenda Condotte S.p.a.

“La risposta del ministro Urso alla mia interrogazione, con la quale ho chiesto di far luce sul rinnovo del commissariamento di Condotte S.p.a. e sulla cessione delle quote detenute in A.S. in Eurolink S.c.p.a., ha finalmente smentito le troppe false notizie circolate sulla vicenda. Urso ha chiarito, infatti, che i precedenti commissari straordinari vendendo il ‘ramo core’ dell’azienda mediante procedura di evidenza pubblica, individuarono come cessionaria Imprecim S.r.l., ma inclusero anche la partecipazione in Eurolink S.c.p.a., cioè nella società che realizzerà il Ponte sullo Stretto a un prezzo irrisorio, senza le prescritte forme di pubblicità previste dalla normativa vigente e con una tempistica estremamente accelerata, in appena 15 giorni, tra la approvazione del decreto legge sul Ponte da parte del CdM e la pubblicazione del testo in GU. Motivo per cui il Ministero ha avviato un procedimento finalizzato all’eventuale annullamento in autotutela dell’autorizzazione alla cessione e richiedendo una perizia aggiornata che valutó la quota almeno dieci volte più del prezzo con cui era stata ceduta. Per quanto riguarda la tematica dei super compensi degli ex commissari, sempre da me avanzata, pari a oltre 35 milioni di euro, lo stesso ministro ha chiarito che nel corso del 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico, allora guidato dal ministro Patuanelli, ha liquidato un acconto sovradimensionato sul compenso, in via eccezionale e in deroga alla normativa vigente (applicando i criteri del D.M. 30/2012), di qui il reclamo di compensi così scandalosi. Il Ministero attuale, invece, ha provveduto a liquidarli, secondo la normativa applicabile, senza deroghe né eccezioni. In sostanza, il Governo è riuscito, anche in questa vicenda, a prendere il controllo della situazione, portando avanti un’operazione di doverosa legalità, rigore e trasparenza”.

Lo dichiara il senatore Franco Zaffini, commentando la risposta del ministro Urso ad una sua interrogazione presentata sulla vicenda di Condotte S.p.a. .

