COMUNICATO STAMPA – PROVINCIA DELLA SPEZIA – SOPRALLUOGO IN OCCASIONE DEL RIENTRO DEI RAGAZZI NELLA SEDE STORICA DEL CAPELLINI-SAURO

COMUNICATO STAMPA

SOPRALLUOGO IN OCCASIONE DEL RIENTRO DEI RAGAZZI NELLA SEDE STORICA DEL CAPELLINI-SAURO PER FINE LAVORI

OGGI Venerdì 31 gennaio 2025

alle ore 11,20

Si conferma l’incontro con la stampa, questa mattina, in occasione del sopralluogo tecnico al cantiere dell’istituto Capellini Sauro per la consegna delle opere e la regolare ripresa delle opere realizzate dalla Provincia e la conclusione dell’intervento. In questi giorni gli alunni delle classi temporaneamente trasferite in altra sede.

Al sopralluogo parteciperanno, oltre al Presidente della Provincia Pierluigi Peracchini, il Dirigente scolastico Antonio Fini ed i tecnici dell’Ente.

La stampa è invitata a partecipare all’intervento.

L’orario atipico è necessario in quanto compatibile con l’attività didattica.

La Spezia, 31 gennaio 2025

