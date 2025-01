Comunicato stampa – CONFCOMMERCIO TRENTINO: PRESTIGIOSA NOMINA NAZIONALE PER LA PRESIDENTE DI FIAVET TRENTINO, SANDRA PAOLI

(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

CONFCOMMERCIO TRENTINO: PRESTIGIOSA NOMINA NAZIONALE PER LA PRESIDENTE DI FIAVET TRENTINO, SANDRA PAOLI

TRENTO. La Presidente di Fiavet Trentino, Sandra Paoli, è stata nominata all’interno della Commissione per la revisione dello Statuto di Fiavet nazionale. L’incarico, conferito all’unanimità dal Presidente Ciminnisi e dalla Giunta nazionale Fiavet, rappresenta un importante riconoscimento per l’intera realtà associativa trentina.

«È la prima volta – commenta la presidente Sandra Paoli – che la nostra associazione ottiene un ruolo così rilevante a livello nazionale nella revisione dello Statuto Fiavet. Tale incarico, finalizzato a studiare e rinnovare l’attuale documento statutario, vedrà la Commissione lavorare a un quadro sinottico che tenga conto delle diverse istanze delle federazioni appartenenti e aderenti a Confcommercio, nel rispetto dei princìpi sanciti dallo Statuto nazionale di Confcommercio».

La nomina di Sandra Paoli, figura di spicco per professionalità e dedizione, conferma la volontà di Fiavet e di Confcommercio Trentino di favorire una continua crescita e innovazione delle proprie strutture associative. Si tratta di un’opportunità che garantirà ulteriore lustro alla realtà trentina, valorizzandone la competenza e la capacità di incidere in ambito nazionale.

«Sono onorata di poter rappresentare Fiavet Trentino in un contesto di rilevanza strategica per il nostro settore. Intendo svolgere al meglio il compito che mi è stato affidato, con il consueto impegno e con la volontà di portare la voce del nostro territorio all’interno di Fiavet e Confcommercio. Questo incarico, oltre a testimoniare la stima e la fiducia riposte nel nostro lavoro, ci consentirà di contribuire attivamente all’evoluzione e al rinnovamento dell’intera categoria».

