Comunicato stampa Collocamento supplementare BTP e CCTeu del 14.2.2024

(AGENPARL) - Roma, 31 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2025 La Banca d’Italia comunica l’esito dei collocamenti supplementari di titoli di

Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 31 Gennaio

2025 :

– BTP 3,00 % 5 anni 01-10-2029

– BTP 3,85 % 10 anni 01-02-2035

– BTP 3,35 % 15 anni 01-03-2035

– CCTeu T.V. 7 anni 15-04-2033

Tipo titolo

Data di emissione

Data di scadenza

Numero tranche

Data regolamento

Importo offerto

Importo richiesto

Importo assegnato

Importo in circolazione

5 anni scadenza 01-10-2029

BTP 3,00 %

02-09-2024

01-10-2029

03-02-2025

BTP 3,85 %

01-08-2024

01-02-2035

03-02-2025

BTP 3,35 %

01-09-2018

01-03-2035

03-02-2025

7 anni scadenza 15-04-2033

CCTeu T.V.

15-10-2024

15-04-2033

03-02-2025

