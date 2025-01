(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

EXPORT. GIOVINE (FDI): VALORI RECORD GRAZIE ALLE POLITICHE DEL GOVERNO MELONI

“L’Italia si conferma una potenza esportatrice, registrando nel 2024 un valore record di oltre 305 miliardi di euro, il dato più alto degli ultimi dieci anni. Questo straordinario risultato testimonia la solidità del nostro sistema produttivo e la competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali. Ma soprattutto, è la dimostrazione concreta che le politiche economiche e diplomatiche del Governo Meloni stanno dando i loro frutti.

Il lavoro portato avanti dal Presidente Meloni, consolidando i rapporti con partner strategici come gli Stati Uniti, i Paesi del Mediterraneo e le economie emergenti, sta rafforzando la proiezione internazionale del nostro Made in Italy. La diplomazia economica, la tutela dei nostri interessi e la costruzione di alleanze forti sono elementi essenziali per garantire una crescita strutturale dell’export e una presenza sempre più competitiva nei mercati globali.

Grazie ad una leadership politica determinata e una visione chiara, possiamo rafforzare il nostro peso economico e commerciale, aprendo nuove prospettive per le imprese italiane. L’Italia che esporta è l’Italia che lavora e produce eccellenza.” Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Silvio Giovine, membro della commissione attività produttive alla Camera.

