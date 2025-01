COMUNICATO STAMPA – PROVINCIA DELLA SPEZIA – GRATUITÀ AUTOSTRADA A12 TRA BRUGNATO E LA SPEZIA INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 PROVINCIA DELLA SPEZIA

COMUNICATO STAMPA

GRATUITÀ AUTOSTRADA A12 TRA BRUGNATO E LA SPEZIA

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PIERLUIGI PERACCHINI

“La soluzione garantita da Concessioni del Tirreno viene incontro alle istanze ed alle esigenze del territorio, anche alla luce degli impegni che come enti locali, ed in particolare come Provincia, stiamo portando avanti per risolvere le molte criticità che gravano sulla rete stradale spezzina nella zona della Val di Vara. _ commenta il Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini _ La gratuità del percorso alternativo lungo la tratta dell’autostrada A12 tra Brugnato e La Spezia, così come era stato a suo tempo più volte indicato e richiesto a fronte di altre necessità, oggi consente ai residenti della Val di Vara di non subire ulteriori disagi. Intanto, proprio in queste ore i nostri tecnici stanno operando con una serie di interventi specifici, proseguono nel pieno del programma i lavori al ponte di Beverino, dove tra una decina di giorni consegneremo definitivamente la nuova campata, e quelli lungo la SP8 di Calice per mettere in sicurezza il versante montano e garantire il prima possibile una parziale riapertura viaria.”

La Spezia, 30 gennaio 2025

——————————————

[cid:cafe5afc-432a-4fd8-a272-543b8e5c1c96]

Provincia della Spezia