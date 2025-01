(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 BCE. SALVITTI (FDI): TAGLIO TASSI BUONA NOTIZIA, ABBANDONARE CAUTELA PER SOSTENERE CRESCITA

“Il nuovo taglio dei tassi della Bce è una buona notizia, seppur tardiva e ancora poco coraggiosa, per famiglie e imprese. Scendono i tassi sui depositi e sui rifinanziamenti, un calo che rappresenta una boccata d’ossigeno per chi accede a un prestito finanziario ma che, purtroppo, ancora non viaggia di pari passo con la discesa dell’inflazione. Un decremento che rende meno onerosi i nuovi prestiti per imprese e famiglie ma che, al tempo stesso, mantiene rigide condizioni per i tassi applicati ai crediti in essere. Una politica monetaria restrittiva, infatti, non favorisce la crescita. Perché queste scelte si riversano, di conseguenza, anche sui debiti degli Stati. L’auspicio, come annunciato dalla Banca centrale europea, è che il costo del denaro continui a calare fino al 2%: un tetto che potrebbe sostenere una nuova fase di sviluppo. Bisogna farlo, però, senza attendere la prossima estate, come previsto. È il tempo di abbandonare la cautela e intervenire in maniera più decisa per continuare sulla strada della crescita”. Così il senatore di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Finanze, Giorgio Salvitti.