(ARC) GO!2025: Zilli, riqualificazione piazza Transalpina momento cruciale

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 Gorizia, 30 gen – “La consegna della piazza Transalpina dopo i

lavori di riqualificazione rappresenta un momento solenne e

cruciale in vista della cerimonia di inaugurazione di GO!2025:

per questo abbiamo scelto di destinare 2,3 milioni di euro di

finanziamento Pr Fesr Fvg a un’opera cos? importante”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli

prendendo la parola nel piazzale che segn? la divisione delle due

Gorizie.

“Ora questo luogo – ha rilevato l’assessore – ? simbolo di

coesione, nel senso pieno della parola: sia quello fisico di

resistenza alla rottura sia quello figurato di legame. La

Transalpina ? stata attraversata dai traumi della storia, ma oggi

diventa l’icona di un legame indissolubile nel cuore dell’Europa

in cui la frontiera non ? pi? barriera bens? occasione di

incontro e di scambio, modello di convivenza e di speranza”.

“Aver ristrutturato e rianimato questa piazza – ha concluso Zilli

– significa aver dato vita a un simbolo di costruzione dello

sviluppo basato sulla pace e sulla crescita”.

Alla presentazione della consegna dei lavori sono intervenuti il

ministro per la Coesione della Repubblica di Slovenia Aleksander

Jevsek, i sindaci di Gorizia e Nova Gorica Rodolfo Ziberna e Samo

Turel e il presidente di Gect Go Paolo Petiziol.

