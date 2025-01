(AGENPARL) - Roma, 30 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 30 gennaio 2025 *ALMASRI, MONTARULI (FDI): LO VOI CHIARISCA SU VOLI DI STATO *

“Vogliamo vederci chiaro sui voli di Stato del procuratore Lo Voi, al

centro del botta e risposta con il governo. Dopo le inchieste

giornalistiche sarebbe doveroso da parte di Lo Voi chiarire la propria

posizione. La vicenda giudiziaria intentata contro la presidente del

Consiglio e il sottosegretario Mantovano è evidentemente pretestuosa agli

occhi di ogni italiano. Siamo in attesa di chiarimenti da parte del diretto

interessato. La giustizia non può essere utilizzata in modo strumentale per

colpire un Governo eletto dagli italiani, fatto che assomiglia tanto ad un

modus operandi che avremmo voluto archiviare”.

Così Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

